國際財經

聯儲局7月會議紀錄確認上次減息只是「中期調整」，不應被視為啟動新一輪減息周期，加上英國及意大利等國家的政治紛擾，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7165點，跌38點或0.53%；德國DAX指數報11793點，跌9點或0.08%；法國CAC 40指數報5416點，跌19點或0.35%；意大利富時MIB指數報20931點，升84點或0.41%。

道指期貨暫報26192點，跌34點。

中美貿易談判未見進展，美國總統特朗普聲稱，不是他想引發中美貿易爭拗，而是這場爭拗早就應該在多年前爆發，只是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排做這件事。他又否認利用香港問題，作為美中貿易談判的籌碼向中方施壓。

中國商務部稱，8月中旬中美雙方通話後約定兩周內再次通話，雙方經貿團隊一直保持溝通。如果美方一意孤行，中方將不得不採取反制措施；希望美方停止單方面升級貿易摩擦的錯誤做法，與中方相向而行。

英國首相約翰遜正努力說服歐盟成員國領導人調整英脫歐協議條款。歐盟一位高級官員稱，歐盟在等待倫敦方面給出英脫歐的詳盡提案。

數據方面，歐羅區8月製造業採購經理指數(PMI)初值為47，高於預期的46.2。德國8月製造業PMI初值為43.6，高於預期的43。法國8月製造業PMI初值升至51點，預期為49.5。

另外，美國稍後將公布上周首領失業救濟金人數及8月製造業PMI等數據。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.04美元，升0.36美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報60.69美元，升0.39美元或0.65%。