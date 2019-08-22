國際財經

聯儲局7月會議紀錄確認上次減息只是貨幣政策的「中期調整」，不應被視為啟動新一輪減息周期，同時指出貿易戰是美國經濟增長面對的長期逆風，加上英國及意大利等地的政治紛擾，亦加深投資者面臨的不確定性，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7181點，跌22點或0.31%；德國DAX指數報11830點，升27點或0.23%；法國CAC 40指數報5431點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報20904點，升57點或0.27%。

道指期貨暫報26270點，升44點。

美國聯儲局發表上次議息會議紀錄，稱投票支持減息的貨幣政策委員認為，是次減息不應被視為開啟新一輪減息周期。紀錄指出，會上曾辯論更大幅度減息，但委員一致認為應避免讓外界留下當局處於進一步減息的印象，支持減息的委員同意，是次減息並非為未來進一步減息「預設路徑」(pre-set course)，只能被看作是貨幣政策的一次「中期調整」(mid-cycle adjustment)。

聯儲局議息紀錄公布後，美國2年期和10年期債息再度倒掛，為大約一周以來第二度出現債息曲線倒掛現象，市場又再憂慮經濟衰退或降臨。美國經濟過往7次陷入衰退期間，債息曲線都出現倒掛。

中美貿易談判未見進展，美國總統特朗普聲稱，不是他想引發中美貿易爭拗，而是這場爭拗早就應該在多年前爆發，只是以往的美國總統不敢啟動貿易戰，但總要有人啟動，而他被上天安排做這件事。他又否認利用香港問題作為美中貿易談判的籌碼，藉此向中方施壓，又再次呼籲中方以人道方式化解當前香港困局。

至於《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter帖文稱，中國正就中美兩國達不成貿易協議的情景作出安排。他續稱，美國威脅要將貿易談判與香港局勢聯繫起來，他在多個場合聽到的是對這一想法的蔑視，並認為美國不簽署協議的威懾力接近於零。

另外，特朗普繼續向聯儲局和主席鮑威爾施壓，要求降低利率，指其政策正在阻礙美國經濟增長，降低美國的經濟競爭力。他透過Twitter發炮，稱唯一阻礙美國經濟增長的是聯儲局，批評主席鮑威爾是無法推球入洞的高爾夫球手，堅稱美國與中國和其他貿易協議做得很好，鮑威爾是唯一問題。

油價上升，因美國上周原油庫存減少，但燃料庫存增加，以及對全球經濟和未來需求前景的持續擔憂，限制漲勢。紐約原油期貨現時每桶報55.84美元，升0.16美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報60.42美元，升0.12美元或0.2%。