國際財經

美國總統特朗普表示，不打算通過將資本利得掛鈎指數來減稅，認為做會被視為有點「精英主義」，因為此舉會令富人受益。

特朗普周三在白宮對記者表示，他對指數化已經進行了很長一段時間的研究，如果這樣做將給人有點「精英主義」的感覺，而他並不想這樣做。

特朗普續說，並沒在考慮採取指數化，也沒有認真研究這個問題，這不是他喜歡的東西。

前一天，特朗普還表示自己可以在毋須國會批准的情況下，允許資本利得指數化，通過將資本利得與通脹率掛鈎來實現減稅。而他周三表示，需要司法部長寫信說他可以這樣做。