訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:15 國際財經

避險情緒減退 圓滙瑞郎轉弱

放大圖片

全球央行年會舉行前夕，資金從避險工具流向股市，美國債息回升，美元兌避險貨幣日圓及瑞士法郎的滙價造好。

美元兌日圓尾段升0.3%至106.56。美元兌瑞郎升0.4%至0.9820。

聯儲局本港周四凌晨二時公布上月議息紀要，顯示委員們沒有把該次減息視為周期的開始，而只是中期調整。消息對美滙有支持作用。

不過，對於聯儲局主席鮑威爾將於周五舉行的央行年會上發表演說，市場仍很關注，擔心內容提及前瞻性利率政策，以致對美滙可能產生影響，因而不敢貿然入市。

歐羅跌0.1%，至1.1087美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。