國際財經

全球央行年會舉行前夕，資金從避險工具流向股市，美國債息回升，美元兌避險貨幣日圓及瑞士法郎的滙價造好。

美元兌日圓尾段升0.3%至106.56。美元兌瑞郎升0.4%至0.9820。

聯儲局本港周四凌晨二時公布上月議息紀要，顯示委員們沒有把該次減息視為周期的開始，而只是中期調整。消息對美滙有支持作用。

不過，對於聯儲局主席鮑威爾將於周五舉行的央行年會上發表演說，市場仍很關注，擔心內容提及前瞻性利率政策，以致對美滙可能產生影響，因而不敢貿然入市。

歐羅跌0.1%，至1.1087美元。