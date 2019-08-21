國際財經

美國零售商Target和Lowe's盈利表現勝預期，反映消費市道仍然強勁，緩和了市場對經濟放緩的憂慮，帶動昨天歐美股市向上，道指曾經漲305點，即市高位觸及26268點，收市回順，因為美國長年期和短年期債息再度倒掛，令投資者憂慮經濟衰退或將來臨；日圓因避險情緒降溫而回落，美元則靠穩。

道指收市只升240點或0.93%，報26202點，因為聯儲局公布的7月會議紀要，確認上次減息只是貨幣政策的「中期調整」，不應被視為啟動新一輪減息周期，同時指出貿易戰是美國經濟增長面對的長期逆風。標指抽高0.82%，收報2924點。納指進賬0.90%，收報8020點。Target股價勁飆20%，Lowe's急彈一成；升幅最大的道指成分股為Nike，抽高2.74%，波音都攀升2.48%。

泛歐Stoxx 600指數漲1.2%，英法德三大股市均進賬逾1%。亞股偏軟，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.1%，日股低收0.3%。

特朗普再轟儲局礙增長

總統特朗普再次透過Twitter向聯儲局發炮，稱唯一阻礙美國經濟增長的是聯儲局，批評主席鮑威爾是無法推球入洞的高爾夫球手，堅稱美國與中國和其他貿易協議做得很好，鮑威爾是唯一問題。特朗普隨後再問「聯儲局在哪裏？」(WHERE IS THE FEDERAL RESERVE？)， 指德國發行零息債券基本上等於向人借錢還有錢賺，而美國比德國的信貸可靠度高得多，卻要支付貸款利息。

儘管聯儲局7月已減息四分一厘，惟特朗普認為不夠，本周要求再減1厘，甚至推出更多量寬政策。美國國會預算辦公室(CBO)報告預期，未來10年美國赤字將較預期大增，而且警告增收關稅會損害美國經濟增長。

聯儲局議息紀要公布後，美國2年期債息短暫高於10年期債息，為大約一周以來第二度出現債息曲線倒掛現象。美國經濟過往七次陷入衰退期間，債息曲線都出現倒掛。

金價回軟 油價續漲

美滙指數尾段升0.11%，報98.29。日圓因避險意欲降溫而受壓，跌0.35%，每美元報106.60日圓。紐約12月期金持平，每盎斯收報1515.7美元。美國能源資訊局（EIA）公布，原油庫存上周減少270萬桶，跌幅大於市場估計的190萬桶。消息公布後，油價先升後跌，紐約期油回落0.8%，每桶收報55.68美元；布蘭特期油升0.5%，收報60.30美元。