國際財經

美國聯儲局發表上次議息會議紀要，稱投票支持減息的貨幣政策委員們認為，本次減息不應被視為開啟新一輪減息周期。議息紀要內容與聯儲局主席鮑威爾在上次議息後記者會上發表的言論大致相同。

議息紀要指出，支持減息的委員們同意，本次減息並非為未來進一步減息「預設路徑」(pre-set course)，只能被看作是貨幣政策的一次「中期調整」(mid-cycle adjustment)。

上次減息只屬政策中期調整

聯儲局主席鮑威爾在議息後的記者會上，也曾採用「中期調整」的字詞，並觸發當日美股急挫。市場原本預計，聯儲局將未來將會作出連串減息動作，鮑威爾的言論如為市場潑下冷水。

議息紀要表示，委員們在會議以外討論貨幣政策前景時，普遍認為局方在採取利率行動上，應該根據數據對經濟所作出的含議作為指引，而不應該遵循一個「預設路徑」。減息0.25厘只能被視為委員們對經濟狀況轉變的一個回應，屬於重新評估政策立場的一部分，也屬於貨幣政策「中期調整」。

議息紀要同時稱，美國總統特朗普對中國貨物實施的加徵關稅措施，對美國經濟增長將構成持久的逆風。有委員引述其所接觸的商界人士認為，貿易爭拗不可能在短期內結束。委員們普遍判斷，貿易不確定性因素以及經濟普遍出現放緩情況，叠加起來可能對美國經濟帶來負面影響，但美國經濟增長仍然有穩固根基，數據普遍仍呈現正面。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在一連兩日(7月30日至31日)議息後，於本港時間8月1日凌晨宣布減息0.25厘，符合市場預期，為2008年金融海嘯以來首次放鬆利率政策。

議息紀要顯示，贊成上月減息的委員們大體上是基於三個原因，包括商界投資減少引發的經濟活動放緩、風險管理，以及通脹溫和。