訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:33 國際財經

歐股中段續升 關注美議息紀錄

放大圖片

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)提出請辭，投資者期望能打破該國目前政治僵局，歐洲股市中段持續上升，惟仍需關注聯儲局稍後公布的上月議息會議紀錄。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7200點，升75點或1.05%；德國DAX指數報11769點，升118點或1.02%；法國CAC 40指數報5421點，升76點或1.44%；意大利富時MIB指數報20845點，漲359點或1.76%。

道指期貨暫報26086點，升155點。

意大利總理孔特宣布辭職，並炮轟北方聯盟黨魁兼副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)，指控對方為個人及政黨利益瓦解執政聯盟，搞垮聯合政府及危害國家經濟。不過，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)表明，將於周三起與議會團體舉行會談，研究能否組成新的聯合政府。

中美貿易方面，美國總統特朗普表示，中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此即使貿易戰對美國經濟構成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國對抗。中國外交部指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，存在經貿分歧不可怕，關鍵是要通過對話協商來解決問題。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.73美元，升0.6美元或1.07%；倫敦布蘭特期油報60.91美元，升0.88美元或1.47%。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布的上周原油庫存，預期將減少310萬桶，汽油與精煉油庫存將分別減少160萬桶與20萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。