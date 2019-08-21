國際財經

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)提出請辭，投資者期望能打破該國目前政治僵局，歐洲股市中段持續上升，惟仍需關注聯儲局稍後公布的上月議息會議紀錄。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7200點，升75點或1.05%；德國DAX指數報11769點，升118點或1.02%；法國CAC 40指數報5421點，升76點或1.44%；意大利富時MIB指數報20845點，漲359點或1.76%。

道指期貨暫報26086點，升155點。

意大利總理孔特宣布辭職，並炮轟北方聯盟黨魁兼副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)，指控對方為個人及政黨利益瓦解執政聯盟，搞垮聯合政府及危害國家經濟。不過，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)表明，將於周三起與議會團體舉行會談，研究能否組成新的聯合政府。

中美貿易方面，美國總統特朗普表示，中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此即使貿易戰對美國經濟構成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國對抗。中國外交部指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，存在經貿分歧不可怕，關鍵是要通過對話協商來解決問題。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.73美元，升0.6美元或1.07%；倫敦布蘭特期油報60.91美元，升0.88美元或1.47%。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布的上周原油庫存，預期將減少310萬桶，汽油與精煉油庫存將分別減少160萬桶與20萬桶。