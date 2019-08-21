國際財經 即巿股評

英鎊/美元受英國硬脫歐風險和經濟疲弱等問題拖累，於上周一（8月12日）一度跌至1.2014，創逾2年半新低。不過，其後隨即傳出消息指，英國反對黨正考慮採取一切措施來阻止首相約翰遜強推「硬脫歐」，英鎊/美元當日立即從低位反彈近百點至1.2100水平。除此之外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）近期開始釋放軟化言論，不斷重申英國硬脫歐的可能性不高，英鎊/美元因此在上周五（8月16日）再次錄得逾百點升幅。全周總結英鎊/美元曾最高升至1.2175，收市於1.2144，一周升幅0.97%，並中止四周連跌趨勢。

更重要的是，歐盟一直堅持需要在愛爾蘭邊境擔保協議得到確保的背景下，才能考慮與英國方面重啟脫歐協議談判，這有違約翰遜希望廢除現有的愛爾蘭邊境擔保協定的要求。而昨日（8月20日）德國總理默克爾（Angela Merkel）指歐盟願意與英國在談判未來貿易關係時商討任何可行的替代方案，一改之前強硬的口風。英鎊/美元由日內低位1.2064，一度暴升至最高1.2180，為兩周內第三次暴漲逾百點。

值得留意的是，美國上周公佈多個經濟數據，其中包括上周二（8月13日）公布的7月消費者物價指數（CPI）、上周四（8月15日）公佈的7月零售銷售均勝於預期，限制了英鎊/美元的上升空間。市埸應留意周四（8月22日）凌晨2點公佈的美國聯儲局7月議息會議紀要，以及周五（8月23日）聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的講話，若聯儲局繼續其鷹派聲明，則會繼續限制英鎊/美元的升幅。

技術分析方面，英鎊/美元在上周初跌至2年半新低1.2014後出現技術性反彈，目前英鎊/美元維持於1.2040至1.2180之間整固波動，似乎正在構築小型底部，若後市能升穿短期阻力1.2200，匯價或有機會進一步反彈至1.2250甚至挑戰日線圖的下降通道頂部阻力1.2300水平（同時也是由6月25日高位1.2779至8月12日低位1.2014下跌浪的23.6%斐波那契回吐水平）。不過，英國硬脫歐風險仍然高企，中長線投資者不宜對英鎊太過樂觀。

交易策略方面，我們根據7月30日策略於1.2030建立的英鎊/美元買盤（上望1.2200，跌穿1.1990止損）已於1.2140提前平倉，獲利110點。短期內待英鎊/美元回升至1.2300-1.2320區域沽出，下望1.2020，升穿1.2350止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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