國際財經 即巿股評

美國總統特朗普大腳踢後加中國關稅後，但美元依然獨強，特朗普又開始淆底，放風話研究削減個人薪俸稅，又再狙擊聯儲局減息，更要減息一厘，總之就喺要谷番起過市。

雖然特朗普又砌聯儲局，但撐唔起隔晚美股，一口氣連升三日後開始見疲態，隔晚道指回落173點或0.66%，標普跌0.79%暫企2900關，而納指也跌0.68%，而標普及納指明顯正受制20天線，現分別位於2931和8021點。

全球央行玩劈息，最新加入人民銀行，周六推新貸款市場報價利率機制(LPR)，即變相減息，連人民銀行貨幣政策司司長孫國峰都話，短期貸款利率下降，會對銀行息差及盈利有一定影響，所以全地球村的銀行股，包括高盛、大摩、滙控(00005)、渣打(02888)、建行(00939)等等，都會因為央行持續減息，拖低淨利息收入，所以又可以睇少一個板塊。

央行減息，令負利率債券大幅飆升，現時規模更達到16.4萬億美元水平，若過去十年攬實歐豬債，賺價已經笑呵呵，以葡萄牙十年債為例，2011年債息一度飆至16.89厘，時至今日仍未到期，但該債債息已老早由正變負，最新造負0.6厘，而未來全球政府發行新負利率債為大勢所趨，基金倒貼比政府下，保險基金或保守基金最終亦只是向股市走。

內需股下Round吼蒙牛

雖然錢向股市走，但香港政局動盪，本地地產股及零售股又可以唔駛諗，唯一值得揀有憧憬阿爺谷起內地消貴的內需股，暫時算喺最揀得落手，先是啤酒股業績後先後抽升，之後輪到今日海底撈系，下Round或者到蒙牛(02319)，近期挨住高位想郁，只要下周三業績唔太走樣，創新高的機會唔低。

另一隻值得留意是香港電視(01137)，雖然主打本地消費，但明顯搶咗唔少超市生意，集團營運數據亦愈來愈好，平均每日訂單數量由4月的1.23萬單，升至6月的1.5萬單，訂單總商品交易額也由4月的1.92億元，升至6月的2.25億元。

該股將於下周四公布中期業績，雖然估計仍會蝕錢，但主席王維基領導下，執行力不用懷疑，業務愈做愈好，虧轉盈只是時間問題，而股價從7月的5.6元，也回調到8月6日最低的3.79元，今日收造4.43元，跌2.2%，可吼回至十天線(4.18元)吸納，上番5蚊應該唔難，穿3.7元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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