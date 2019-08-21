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今日 16:48 中國財經 國際財經

孟晚舟案傳受害機構涉花旗法巴

路透引述英屬哥倫比亞最高法院聽證會後披露文件指出，在美國對中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟提出的引渡申請中，花旗集團和法國巴黎銀行被列為受害機構。

報道指出，花旗、法國巴黎銀行在與華為有銀行業務往來的4家金融機構之列，孟晚舟被指在與伊朗的商業交易方面誤導這些機構。另外兩家有業務往來的銀行是滙豐和渣打。

美國指控孟晚舟和華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁。應美國提出的正式引渡要求，加拿大當局在孟晚舟去年12月前往墨西哥城的轉機途中在機場將其拘捕。孟晚舟和華為均否認有任何不當行為。

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