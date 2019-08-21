國際財經

意大利總理孔特提出請辭後，投資者期望此舉能推進該國各界磋商並解決政治危機，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7158點，升33點或0.47%；德國DAX指數報11711點，升60點或0.52%；法國CAC 40指數報5387點，升42點或0.79%；意大利富時MIB指數報20741點，漲255點或1.25%。

道指期貨暫報26042點，升111點。

作為歐洲第三大經濟體意大利的總理孔特(Giuseppe Conte)宣布辭職，並炮轟北方聯盟黨魁兼副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)，指控對方為個人及政黨利益瓦解執政聯盟，搞垮聯合政府及危害國家經濟，並指每年舉行選舉不符合意大利的利益。孔特求去意味意大利提前大選的風險增加。不過，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)表明，將於周三起與議會團體舉行會談，看看能否組成新的聯合政府。投資者期望各方會談能打破目前政治僵局。

美國經濟方面，聯儲局稍後公布的上月議息會議紀錄。雖然央行在7月作出減息決定，但當時有兩名委員投票反對，議息紀錄將顯示各委員對經濟前景的看法與預期，令到投資者更確切明白，到底該次減息是一次性措施，抑或代表減息周期開始。

中美貿易戰緊張情況持續。美國總統特朗普表示，中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此即使貿易戰對美國經濟構成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國對抗。目前兩國的貿易談判雖陷入僵局，但中方想達成協議，而有關協議必須對美國有利。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)則透露，預計未來一周或10天，中美經貿團隊將繼續會談，至少將通過電話進行交談。

另外，特朗普表示，他可以在毋須國會批准的情況下，通過將資本利得與通脹率掛鈎來實現減稅。他又透露，華盛頓政府正研究減稅可能性，包括削減個人薪俸稅，相信很多人樂於看到有關情況，但他不會就落實有關方案訂下時間表。

油價走強，美國上周原油庫存跌幅大於預期，但對全球經濟衰退的擔憂抑制升勢。紐約原油期貨現時每桶報56.28美元，升0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報60.33美元，升0.3美元或0.5%。

市場預期，能源資訊局(EIA)稍後公布的上周原油庫存將減少310萬桶，汽油與精煉油庫存將分別減少160萬桶與20萬桶。