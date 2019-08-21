國際財經

美股隔晚回吐，中美貿易戰尚未有化解跡象、市場憧憬多國推出刺激經濟措施救市的樂觀情緒消散，加上意大利政局不明朗，亞太區股市個別發展。

環球經濟加速下行甚至步入衰退的憂慮，始終蓋過貨幣寬鬆政策的預期，在風險意識升溫下，避險資產受追捧，日圓造好，影響出口股，拖累日本股市終止連續3日靠穩。日經平均指數收報20618點，跌58點或0.28%。

南韓股市則靠穩，韓國首爾綜合指數收報1964點，升4點或0.22%。

澳洲股市下滑，澳洲普通股指數收報6572點，跌54點或0.83%。