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貨幣政策落後孳息曲線 新債王指聯儲局已失控

「新債王」岡拉克稱，美國聯邦基金利率遠高於債券孳息曲線的任何一部分，顯示聯儲局的貨幣政策已經落後於孳息曲線，或已失去控制能力。

特朗普確認研減稅可能 再促儲局減息



美國總統特朗普稱，華府正研究減稅可能性，包括削減個人薪俸稅；他再度促請聯儲局減息，推動經濟增長。

蓬佩奧:華為問題無阻中美貿易談判



美國國務卿蓬佩奧向媒體稱，對華為的態度決不含糊，重申華為等中國公司對美國國家安全構成威脅，但無阻中美貿易談判，兩國稍後將繼續會談。

樂觀情緒消散 道指收市挫173點



中美貿易戰硝煙未消，加上意大利總理孔特向國會表明請辭，消息帶動美債和意債孳息再度走低，美股道指尾段曾挫183點，收市仍跌173點或0.66%，早段曾回升24點。標指收市下滑0.79%，納指回吐0.68%，對貿易戰敏感的晶片股美光(Micron)和超微(AMD)分別跌1.73%和2.41%；花旗、摩通、美銀跌逾1%至2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國司法部反壟斷主管：與逾12州總檢察官合作調查科技企業支配市場。

￭ Home Depot第二季度純利按年減少0.85%，每股盈利勝預期。因應關稅戰，集團下調今年銷售增長預測。

￭ 美國10年期國債孳息尾段回落至1.555厘，下滑逾5個基點。

￭ 避險意欲升溫，日圓兌美元尾段升0.4%；歐羅與英鎊兌美元造好；美滙退守至98.18，跌0.17%。

￭ 紐約期金收市升4.1美元或0.3%，報每盎斯1515.7美元。

￭ 紐約9月期油曾跌1.65%，收市倒升0.2%；布蘭特10月期油升0.5%。

￭ 德國、法國股市收跌約0.5%，英股挫0.9%。

小米不再單純追求手機出貨量



小米(01810)第二季收入增長放緩至14.8%，首席財務官周受資於電話會議稱，公司處於5G來臨前夜，現以穩健增長為策略，不再單純追求手機出貨量，預告下半年將推出第二部5G手機。季內手機出貨量為3210萬部，按年持平。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26087點，較昨日恒指收市低水145點。

￭ ADR港股比例指數報26056點，較港股低174點。

￭ 萬科企業(02202)中期溢利按年升29.79%，不派中期息。

￭ 融創(01918)與滙豐等8家銀行簽訂融資協議，合計獲2.8億美元定期貸款融資。

￭ 建業地產(00832)中期盈利按年增19.58%，中期息15.6港仙。

￭ 天譽置業(00059)中期盈利按年減少23.07%，不派中期息。

￭ 寶龍地產(01238)建議分拆附屬寶龍商業管理在主板上市。

￭ 上石化(00338)中期盈利按年減少67.79%，不派中期息。

￭ 京能(00579)中期盈利按年增4.29%，不派中期息。

￭ 海底撈(06862)中期盈利按年增40.92%，不派中期息。

￭ 金鷹商貿(03308)中期盈利按年升36.24%，中期息11.8分。

￭ H&H國際(01112)中期盈利按年增85.55%，不派中期息。