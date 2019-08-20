國際財經

美股周二扭轉過去3個交易日的升勢，道指尾段曾挫183點，即市低見25952點，最終以貼近全日低位收市。歐洲股市尾段也由升轉跌，美滙指數則回軟。

道指早段走勢反覆，曾回升24點，全日高見26160點，隨後高位轉輾下行，收市挫173點或0.66%，報25962點，失守26000點關；標指下滑0.79%，收報2900點；納指回吐0.68%，收報7948點。周一憧憬多國推出刺激經濟措施救市的樂觀情緒消散，對貿易戰敏感的科技類股份領跌，晶片股美光(Micron)和超微(AMD)分別跌1.73%和2.41%；網上影片服務商Netflix面臨蘋果公司最快兩個月內推出Apple TV+串流平台的挑戰，股價亦下插3.36%；蘋果則持平。美國10年期國債孳息回落至1.555厘，拖累花旗、摩根大通、美銀等銀行股跌逾1%至2%。

歐洲股市全線偏軟，Stoxx 600指數跌0.68%；德法兩地股市跌約0.5%，英股挫0.9%。

美國國務卿蓬佩奧在電視訪問中稱，華為並非唯一構成風險的中國公司，但預期美中下周或10天後會繼續進行談判，至少會通電話。意大利總理孔特出席國會發表演說後表明將請辭。這兩項消息導致美債和意債孳息再度走低。

丹斯克銀行(Danske Bank)分析師預期，聯儲局在接着5次議息會議都會減息四分一厘，即截至明年4月將合共減息1.25厘，把聯邦基金利率的目標幅度降到0.75厘至1厘的水平。中國和德國的經濟數據疲弱，加上美國通脹預期仍偏低，將促使聯儲局迅速行動，但每次減息幅度不會大，亦未必事先張揚會進一步減息。

金價回揚 1500美元關持穩

美國家居裝修零售商家得寶(Home Depot)第二季純利34.8億美元，每股盈利3.17美元，按年少0.85%，較預期佳；營業額按年升1.2%至308.4億美元，差過預期的309.9億美元。該公司同時調低全年銷售增長預測，由5%降至4%。該股股價收市逆市漲4.4%。

資金避險意欲升溫，美滙尾段退守至98.18，跌0.17%。每百日圓兌美元升0.4%，至106.2；歐羅向好，兌1.11美元。英鎊反覆回升，美市尾段漲0.32%，兌1.2167美元。

紐約期金收市升4.1美元或0.3%，報每盎斯1515.7美元。油價反覆，收市後期滿結算的紐約9月期油曾跌1.65%，收市倒升0.2%，報56.34美元；布蘭特10月期油收市倒升0.5%，報60.03美元。