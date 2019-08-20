國際財經

外電報道，歐盟監管機構已經就Facebook (fb)建議推出數碼貨幣Libra的行動，展開反壟斷調查。

報道引述一份歐盟文件稱，反壟斷機構就fb擬發行數碼貨幣是否屬於違反市場競爭行為進行調查，有關支付系統可能對其他競爭對手不公平。

根據報道，歐盟關注如果Libra與fb可交換消費者資訊，可能構成限制競爭的問題。同時，監管機構也關注Libra是否會被整合在WhatsApp或Messenger應用軟件內。

fb發言人回應稱，不會就上述消息置評。

消息曝光後，fb股價輕微回落。