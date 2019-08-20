國際財經

動物保健用品製造商Elanco公布，同意收購德國拜耳集團的獸醫藥品分支，作價為76億美元(592.8億港元)，將以現金與發新股作支付代價。完成交易後，Elanco將成為全球第二大的動物與寵物藥品製造商。

Elanco分拆自禮來藥廠(Eli Lilly)，公司指出，拜耳將收取現金53億美元及價值23億美元的Elanco股份，每股發行價為33.6美元，涉及股數相當於Elanco股權的18.2%。拜耳表示，將分階段出售上述股份。

兩間公司表示，交易作價相當於有關業務核心溢利的18.8倍。