國際財經

市場憧憬多國央行採取寬鬆政策刺激經濟，但對環球經濟加速下行甚至步入衰退的憂慮，始終蓋過貨幣寬鬆政策的預期，在風險意識升溫下，避險資產包括日圓及美國國庫券齊受追捧，周二價格攀升，美國國庫券孳息回復下滑。

截至本港時間晚上約11時42分，2年期美債孳息倒退5.7個基點，報1.492厘，稍早時低見1.484厘；10年期美債孳息回落5.5個基點，報1.556厘，盤中低位曾觸及1.538厘；30年期美債孳息下跌3.9個基點，報2.049厘，盤中暫低見2.027厘。

意大利總理將辭呈

意大利政局不穩，總理孔特(Giuseppe Conte)即將正式辭呈，10年期意大利國債孳息下挫7.86個基點，現時報1.346厘。

日圓兌美元滙價上揚0.27%，每美元報106.34日圓，貼近盤中暫時高位106.18日圓。ICE美滙指數偏軟，現時回吐0.09%，報98.26。

市場現時期望德國推出赤字預算，向實體經濟注入動力，避免經濟出現衰退。投資者也在觀望美國聯儲局主席鮑威爾，本周末段將在傑克森霍爾(Jackson Hole)央行研討會發言，或將釋放重磅訊號，更改早前他稱聯儲局減息只是「中期調整」的說法，若正式確立美息步入新一輪減息周期，預料對金融市場有重大影響。

此外，美國總統特朗普傳考慮取消部分對中國新增的貨品關稅，以防止美國經濟可能陷入衰退，也屬於正面消息。