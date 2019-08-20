國際財經

市場等待傑克森霍爾(Jackson Hole)央行研討會及本周末的七國集團(G7)峰會，以尋找決策者將採取何種措施來刺激增長的線索，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時21分，道指報26142點，升6或0.03%；標普500指數報2921點，跌2點或0.08%；納指報8003點，升1點或0.01%。

全球央行行長年會將於本周五起一連3日(23日至25日)在美國懷俄明州傑克森霍爾舉行，是次年會的主題是「貨幣政策面臨的挑戰」，其中美國聯儲局主席鮑威爾將在會上發言，或將釋放重磅訊號。美國總統特朗普昨日再度在社交媒體上向聯儲局施壓，敦促聯儲局減息至少1個百分點，以刺激美國經濟。

不過，波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫稍早暗示，不支持聯儲局進一步減息，稱美國經濟狀況依​​然良好，在這情況下放寬政策可能鼓勵債務上升至令人擔憂的水平。

目前，市場普遍預計，聯儲局將在9月17日至18日的議息會議上再度減息，但幅度不會超過50點子。芝商所美聯儲觀察Fed watch的統計顯示，交易員認為聯儲局9月減息25點子的機會率為95%，減息50點子的機會率為5%。

貿戰方面，美國總統特朗普傳正考慮取消部分對中國新增的貨品關稅，以防止美國經濟可能陷入衰退，但有關消息對大市支持作用不大。

此外，歐洲政局亦見不穩，其中由於意大利聯合政府近期出現分歧，意大利總理孔特將辭職並宣布解散聯合政府；同時，英國首相約翰遜要求歐盟，將愛爾蘭邊境的保障政策從脫歐協議中廢除。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7138點，跌51點或0.71%；德國DAX指數報11675點，跌39點或0.34%；法國CAC 40指數報5351點，跌20點或0.38%；意大利富時MIB指數報20590點，跌124點或0.6%。