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今日 22:27 中國財經 國際財經

蓬佩奧:華為問題無阻中美貿易談判

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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受CNBC訪問時表示，美國對中國電訊設備製造商華為的態度決不含糊，並重申華為等中國公司對美國國家安全構成威脅。

蓬佩奧指出，預計未來一周或10天，美國和中國的經貿團隊將繼續會談，至少將通過電話進行交談。

被問及與華為的緊張局勢會否使中國國家主席習近平不願進行磋商時，蓬佩奧表示，過去沒有出現過這樣的情況。

美國商務部昨日延長華為的臨時許可證多90日，讓華為可以繼續採購部分美國零部件。華為回應稱，臨時許可是否延期對公司經營影響有限。

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