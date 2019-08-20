國際財經 即巿股評

上周二(8月13日)美國總統特朗普突然宣佈延遲部分中國進口商品加徵關稅的生效日期，美滙指數大漲。不過，與此同時沙特阿拉伯國有油企沙特阿美宣布重啟或有機會成為全球最大規模的股票首次公開發行計劃(IPO)，市埸相信是次行動意味著沙特有信心穩定油價或看好未來油價走勢，布蘭特期油短線大漲近3美元，並使美元/加元與美匯指數出現相反走勢，滙價短線下跌逾100點，並跌至一周低位1.3185。

不過，油價初現回穩的曙光後，在上周三(8月14日)便再次遭到打壓。其中中國公布的一系列經濟數據多半不及預期，德國經濟亦受出口方面拖累而出現下滑跡象，布蘭特期油亦於日內回吐前一日的全部升幅。另外，該晚美國能源信息署(EIA)公布的8月9日當周原油庫存亦連續第二周上升並超出預期，美元/加元亦大漲逾100點，同樣抹去前一日的所有跌幅。

值得留意的是，周三(8月21日)20:30加拿大將會公布其7月消費者物價指數(CPI)，以及周五(8月23日)聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的講話，結果將會進一步影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元仍維持於日線圖的上升通道內波動，但自8月開始曾三次上探1.3340阻力（由5月31日高位1.3561至7月19日低位1.3012下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）均告失敗，加上紐約期油在50美元附近支持甚強，而沙特亦不容油價跌幅過大，故後市匯價很大機會重新展開下跌趨勢。若美元/加元跌破上升通道底部支持1.3250的話，後市很大機會下探1.3160，甚至是2019年7月低位1.3020水平。

交易策略方面，早前於8月9日於1.3320建立的美元/加元沽盤（下望1.3110，升穿1.3360止損）已於1.3280提前平倉，獲利40點。短期內待美元/加元升至1.3330-1.3350區域沽出，下望1.3120，升穿1.3370止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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