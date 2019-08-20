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今日 18:29 國際財經

政經局勢未明 歐股中段個別走

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環球多國政府探討推出寬鬆政策，以避免經濟陷入衰退，惟美國多州傳出聯手調查科技巨擘壟斷，以及意大利政局不明朗，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7229點，升40點或0.56%；德國DAX指數報11728點，升12點或0.11%；法國CAC 40指數報5387點，升15點或0.29%；意大利富時MIB指數報20633點，跌82點或0.4%。

道指期貨暫報26139點，升21點。

繼中國人民銀行宣布推出貸款市場報價利率(LPR)機制、德國財長發表可能刺激經濟的言論後，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國白宮高級官員正在討論臨時性的減輕薪俸稅措施。另有外電引述白宮官員表示，目前確實在商討更多針對個人的減稅手段，但是薪俸稅下調並未在考慮之列。

歐洲央行管理委員、愛沙尼亞央行行長Madis Muller表示，歐羅區7月僅為1%的通脹率過低，歐央行可能於9月決定進一步的刺激措施。

意大利副總理、五星運動領導人迪馬約(Luigi Di Maio)周二在Facebook上感謝意大利總理孔特(Giuseppe Conte)擔任總理期間的工作，暗示意大利執政聯盟立即結束。五星運動的執政同盟極右翼聯盟黨(League)此前表示，將提出對政府的不信任動議。

紐約原油期貨現時每桶報56.29美元，升0.08美元或0.14%；倫敦布蘭特期油現報59.81美元，升0.07美元或0.12%。

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