國際財經

環球多國政府探討推出寬鬆政策，以避免經濟陷入衰退，投資者憧憬中美德等主要經濟體及歐洲央行推出刺激經濟措施，避險情緒略為降溫，惟美國多州傳出聯手調查科企壟斷，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7211點，升21點或0.3%；德國DAX指數報11735點，升19點或0.17%；法國CAC 40指數報5381點，升10點或0.19%；意大利富時MIB指數報20679點，跌35點或0.17%。

道指期貨暫報26163點，升45點。

環球多國政府探討推出寬鬆政策，以避免經濟陷入衰退。繼中國人民銀行宣布推出貸款市場報價利率(LPR)機制、德國財長表達可能刺激經濟的言論後，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國白宮高級官員正在討論臨時性的減輕薪俸稅措施，目的是振興經濟，避免出現放緩。另有外電引述白宮官員表示，目前確實在商討更多針對個人的減稅手段，但是薪俸稅下調並未在考慮之列。

至於歐洲央行管理委員、愛沙尼亞央行行長Madis Muller表示，歐羅區7月僅為1%的通脹率過低，歐央行可能於9月決定進一步的刺激措施。芬蘭央行行長兼歐洲央行(ECB)管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)亦表示，如果歐羅區中期通脹前景持續低於但接近央行2%目標，歐央行已有決心採取相應行動。

另外，美國總統特朗普再度敦促聯儲局減息最少1厘，並推出量化寬鬆措施。他稱，如果聯儲局推動寬鬆貨幣政策，美國經濟甚至環球經濟表現都會更好，人人都會因此受益。

不過，《華爾街日報》報道，美國一些州政府總檢察官準備聯手，調查科技巨擘的壟斷指稱。此舉預期對科技巨擘股價構成衝擊。

沙地阿拉伯最大油田受到襲擊，雖然當地油產未有受到干擾，但事件突顯中東地區衝突的潛在風險。另外，石油出口國組織(OPEC)上周五發表報告，罕有看淡石油需求增長，令市場感到憂慮，油價個別發展。紐約原油期貨在上日漲逾2%後，現時每桶報56.25美元，升0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油則扭轉昨日逾1%的升勢，現報59.71美元，跌0.03美元或0.05%。