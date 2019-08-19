國際財經

英國首相約翰遜致函歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)，提議在脫歐協議內刪除北愛擔保機制，轉為承諾在脫歐後過渡期結束時以另類方案取代。

約翰遜在信中重申，有誠意與歐盟達成脫歐協議，也確定無意在北愛爾蘭與愛爾蘭邊界重置關卡，但包含北愛擔保機制的脫歐協議不可能得到英國國會通過，因此建議刪除有關選項，取而代之的是另類選擇承諾，有關細節將於英國與歐盟制訂未來貿易夥伴協定時落實。

歐盟仍堅持不會重啟脫歐談判，北愛擔保機制則是愛爾蘭一直堅持的脫歐條件。