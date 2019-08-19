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今日 05:38 國際財經

美國科企責法國數碼稅損害全球稅改

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美國多間科技巨擘指出，法國已通過生效的數碼稅將打擊全球稅務改革的努力。

Alphabet旗下谷歌、Facebook、亞馬遜與商會代表，周一在美國貿易代表辦公室(USTR)聽證會上發言，批評數碼稅對美國企業帶來很大衝擊。

美國商會代表指出，預期大部分數碼稅款來自美國企業，迫使美國企業須改變會計系統，以正確反映其納稅責任。

法國國會在7月通過徵收數碼稅。美國USTR因應總統特朗普的命令，上月決定調查數碼稅是否屬於對美國企業不公平的貿易手段，如果屬實，美國可能對法國採取報復性關稅措施。

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