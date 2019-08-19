國際財經

投資者憧憬中國和德國等主要經濟體將推出更多刺激經濟措施，推動全球股市上揚，美股道指曾急漲336點，即市曾高見26222點，三大指數都連續第二個交易日上揚；市場氣氛轉好，避險意欲減，日圓、黃金和債券價格回落，油價則因中東緊張局勢而抽高。

特朗普促儲局重啟量寬

道指收市上揚249點或0.96%，報26135點，早段曾收窄升幅至134點，盤中低位見26020點；思科收市飆3.28%，為升幅最大的道指成分股，微軟和英特爾告升約1.6%。標指在能源股和科技股帶動下造好，升1.21%，收報2923點；能源股攀升2.14%，科技股則進賬1.56%。納指升1.35%，收報8002點。

德國財長表明，當局有財力應對未來任何經濟危機，暗示可以釋放約500億歐羅（約4354億港元）額外支出，中國人民銀行日前也改革制定主要利率的方法，引發市場憧憬更多刺激經濟措施出爐。美國總統特朗普周一再發帖文，向聯儲局提出要求，呼籲減息1厘和重啟2008年金融海嘯之後的「印銀紙」量化寬鬆計劃，批評局方嚴重缺乏視野。

另外，美國決定把中國電訊設備商華為禁令寬限期延長90天，刺激晶片股揚升，美光(Micron)和超微(AMD)分別漲約3%和1%；蘋果公司亦進賬1.86%，行政總裁庫克周日與特朗普會面，曾經說服對方，倘美國對中國生產的手機徵收額外關稅，將會打擊蘋果，對其主要對手南韓三星則有利，因為三星大部分設備在本國生產。

歐洲股市方面，英法德三大股市齊齊漲逾1%；MSCI亞太指數(不計日本)升1.09%。

股市反彈，避險資產需求降溫，美國10年期債息上揚4.74個基點，報1.607厘；紐約期金跌0.8%，每盎斯報1511.6美元。日圓兌每美元從上周五的一星期高位回落，尾段挫0.23%，報106.62。

避險降溫 日圓金價回落

歐羅兌美元尾段跌0.11%，報1.1079美元。歐羅過去一周下滑1%，是7月初以來最大單周跌幅。美滙指數升0.23%，報98.37，仍徘徊於兩周高位。

沙地阿拉伯一個石油設施周末被襲擊，刺激油價上漲。紐約期油收市彈2.4%，每桶報56.14美元，布蘭特期油升1.9%，收報59.74美元。

石油出口國組織(OPEC)上周五發表報告，罕有看淡石油需求增長，令市場感到憂慮。油組把2019年的每天需求增長預測降低4萬桶，至110萬桶，並暗示2020年供應將輕微高於需求。