國際財經

市場憧憬多國央行將推刺激經濟措施，有助紓緩經濟前景憂慮，資金抽離避險產品，外圍金價回落。

紐約12月期金收市跌12美元或0.8%，每盎斯報1511.6美元。9月期銀收市跌18.2美仙或1.1%，每盎斯報16.94美元。

中國人民銀行上周末公布新機制，被視為刺激經濟措施。另外，歐洲央行要員提及9月將推量化寬鬆措施。

FXTM首席策略師Hussein Sayed表示，央行將推振興經濟措施，避險資金流向股市，支持美國股市上升，金價相應受壓。