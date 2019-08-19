訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:17 國際財經

特朗普與莫迪通電話 談美印加強經濟合作

放大圖片

美國白宮公布，總統特朗普與印度總理莫迪(Narendra Modi)通電話，討論如何加強兩國經濟合作。

根據白宮的聲明，特朗普談及印度與巴基斯坦緊張關係降溫的重要性。另外，兩國領袖也盼望盡快會面。

印度政府發表聲明，確認兩位領袖通電話，又提及莫迪期望兩國貿易代表很快會面，商討貿易議題。美國與印度在7月舉行貿易會談後，未有定出再開會時間。

路透較早時報道，美國駐印度大使Kenneth Juster上月向美國大型科技企業發出信件，表示支持美國企業在印度有公平競爭環境。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。