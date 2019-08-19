國際財經

美國白宮公布，總統特朗普與印度總理莫迪(Narendra Modi)通電話，討論如何加強兩國經濟合作。

根據白宮的聲明，特朗普談及印度與巴基斯坦緊張關係降溫的重要性。另外，兩國領袖也盼望盡快會面。

印度政府發表聲明，確認兩位領袖通電話，又提及莫迪期望兩國貿易代表很快會面，商討貿易議題。美國與印度在7月舉行貿易會談後，未有定出再開會時間。

路透較早時報道，美國駐印度大使Kenneth Juster上月向美國大型科技企業發出信件，表示支持美國企業在印度有公平競爭環境。