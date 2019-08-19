國際財經

歐盟執委會表示，歐盟已準備好接受英國無協議脫歐，在這種情況下，英國遭受的損失最大。

歐盟執委會發言人Natasha Bertaud在發布會上表示，英國無協議脫歐絕不是歐盟的首選方案，並補充，執委會認為現階段沒有必要額外準備應急措施。

Bertaud表示，英國若無協議脫歐，顯然會對公民和企業造成重大破壞，並對經濟造成嚴重負面影響，而造成破壞的比例在英國將遠遠高於歐盟27個成員國。

她引述歐盟執委會主席容克的話指出，如果英國無協議脫歐，英國將不幸成為最大的輸家。