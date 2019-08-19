訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:30 國際財經

歐盟指英無協議脫歐損失最大

放大圖片

歐盟執委會表示，歐盟已準備好接受英國無協議脫歐，在這種情況下，英國遭受的損失最大。

歐盟執委會發言人Natasha Bertaud在發布會上表示，英國無協議脫歐絕不是歐盟的首選方案，並補充，執委會認為現階段沒有必要額外準備應急措施。

Bertaud表示，英國若無協議脫歐，顯然會對公民和企業造成重大破壞，並對經濟造成嚴重負面影響，而造成破壞的比例在英國將遠遠高於歐盟27個成員國。

她引述歐盟執委會主席容克的話指出，如果英國無協議脫歐，英國將不幸成為最大的輸家。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。