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京東持續分拆資產，並謀求獨立板塊上市。

財新引述接近達達-京東到家高層人士指出，該公司謀求2020年於美國納斯達克上市，初步計劃融資金額5億至10億美元，最終融資情況還將視市場情況決定。

該人士又稱，達達-京東到家於去年底就有赴美IPO的打算，為此還對公司的組織架構進行過調整。目前，達達-京東到家正在尋求基石投資者，並已與多家銀行和投行進行前期溝通。

據了解，募集資金的主要目的，是補充自身現金流以繼續補貼C端用戶和眾包騎手。

達達-京東到家官方對此消息不予置評。