訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:43 中國財經 國際財經

達達-京東到家傳明年赴美IPO

京東持續分拆資產，並謀求獨立板塊上市。

財新引述接近達達-京東到家高層人士指出，該公司謀求2020年於美國納斯達克上市，初步計劃融資金額5億至10億美元，最終融資情況還將視市場情況決定。

該人士又稱，達達-京東到家於去年底就有赴美IPO的打算，為此還對公司的組織架構進行過調整。目前，達達-京東到家正在尋求基石投資者，並已與多家銀行和投行進行前期溝通。

據了解，募集資金的主要目的，是補充自身現金流以繼續補貼C端用戶和眾包騎手。

達達-京東到家官方對此消息不予置評。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。