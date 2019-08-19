國際財經 即巿股評

上周初倫敦金受惠於阿根廷股匯債市暴跌及中美貿易戰憂慮，一度刷新2013年4月以來的逾6年高位，並升至最高1535美元。不過，上周二(8月13日)晚美國總統特朗普意外宣佈延遲對部分中國進口商品加徵10%關稅，從9月1日推遲至12月15日，中美貿易談判代表亦再次通話。該消息拖累金價在短時間內恐慌性下跌逾50美元，並跌至一周新低1479.78美元。

不過，多重利好金價的因素依然存在。首先，預示經濟衰退的美債息率倒掛現象仍然存在，其中自2007年以來從未出現倒掛的美國2年期和10年期國債，亦於上周三（8月14日）出現倒掛情況；而30年期美國國債亦跌至歷史新低2.0738%，顯示投資者日益擔憂全球貿易局勢對經濟增長的影響。因此，倫敦金短暫跌至一周新低後很快收復1500美元關口，更在上周五（8月16日）再度回升至1528美元附近，雖然收市時回落至1513.49美元，但全周仍錄得1.09%升幅，連續第三周錄得上升。

值得留意的是，倫敦金在上周三(8月14日)再次刷新6年新高至1435美元時，日線圖、周線圖和月線圖的RSI均顯示金價嚴重超買。雖然金價其後曾大幅回落，消化部分超買力量，但目前周線圖和月線圖仍然呈現超買。這意味著儘管支持金價上升的因素仍然存在，但若出現任何不利消息，金價可能會出現沉重的沽壓。事實上，倫敦金目前已跌穿上升通道底部支持及失守1500美元大關，若今日(8月19日)收市不能企穩1500美元之上，後市或有機會再度下試1480美元甚至1468-1470美元區域（從1400.44美元至1535美元上升浪的50%調整水平）。

此外，本周市場焦點在於周四（8月22日）凌晨2點公佈的美國聯儲局7月議息會議紀要，以及周五(8月23日)聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的講話，若議息會議紀要或鮑威爾的講話偏鴿派，將會再度推動金價反彈。

交易策略方面，我們根據8月13日策略於1498美元建立的倫敦金買盤（上望1526美元，跌穿1494美元止損）已於1494美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金下跌至1482-1484美元區域買入，上望1515美元，跌穿1478美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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