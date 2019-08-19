國際財經

德國可能修訂平衡預算規則並推出刺激經濟措施，加上中美貿易談判乍露曙光，推動歐洲股市早段上漲。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7179點，升61點或0.87%；德國DAX指數報11680點，漲117點或1.01%；法國CAC 40指數報5335點，升34點或0.66%；意大利富時MIB指數報20511點，升188點或0.93%。

道指期貨暫報26124點，升217點。

歐洲方面，德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)暗示，倘德國經濟陷入衰退，可能動用500億歐羅(約4350億港元)額外開支來應對。這是總理默克爾政府的閣員中首次提到可能作出赤字開支的金額。肖爾茨稱，這個數字與2008年金融海嘯期間的額外舉債金額相若。

德國《明鏡》周刊較早前報道，一旦德國經濟陷入衰退，政府已準備好放棄平衡預算政策，通過舉債擴大開支來應對。

中美元首料將通電話，投資者相信中美貿易談判仍有迴旋餘地，牽引市場對貿易摩擦能夠化解的樂觀情緒。此外，路透報道，美國司法部押後對中國電訊設備製造商華為實施禁令，讓華為有多90日向美國企業購買零部件。總統特朗普透露周一會有決定，但表明基於國家安全考慮，他不想與中國電訊設備商華為做生意。

美國多名官員就當地經濟吹暖風。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，技術上而言，孳息曲線並無出現倒掛，又預期美國經濟強勢在明年持續，相信聯儲局會再大幅減息，刺激經濟增長，美國不會出現經濟衰退。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦認為，當地經濟雖然出現放緩，但陷入衰退的風險很低，稱美國消費市場仍有很好表現，民眾工資不斷增長，也有消費及儲蓄，因此經濟情況良好。

油價漲逾1%，因沙地石油設施遭受攻擊，但石油出口國組織(OPEC)下調今年需求預測，引發市場對需求增長的擔憂，抑制油市升勢。紐約原油期貨現時每桶報55.65美元，漲0.78美元或1.42%；倫敦布蘭特期油報59.44美元，漲0.8美元或1.36%。