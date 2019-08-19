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今日 12:58 國際財經

殼牌新加坡推電動汽車充電服務

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荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)宣布，將在其位於新加坡的加油站推出電動汽車充電樁。

這項服務名為「殼牌充電」(Shell Recharge)將從10月起，在新加坡的10個殼牌加油站推出，佔該公司在新加坡的零售網絡約20%。

殼牌表示，這些充電站可在半小時內為電動汽車充電80%，並可與新加坡的大部分電動汽車相容。該公司又計劃在未來在新加坡提供更多此類低碳能源解決方案。

該公司此前一項研究顯示，52%的新加坡人不願購買或使用電動汽車，因他們認為新加坡沒有足夠的充電站。

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