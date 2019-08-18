國際財經

德國總理默克爾表示，將於周三與英國首相約翰遜會面，討論英國脫離歐盟事宜。德國已預備好面對英國無協議下脫離歐盟。

約翰遜一直游說歐盟領袖同意重啟脫歐談判，以避免英國在10月31日於無協議下脫離歐盟。

默克爾周日指出，很樂意與英國商談，期望在最後一天也要找到解決僵局的方法。她認為，有協議總比沒有協議為佳，但如果無法達成協議，也要為此作好準備。

另外，《星期日電訊報》引述消息人士稱，約翰遜將向默克爾表明，英國國會將無法阻止10月31日的脫歐計劃。