國際財經

美國股市本周踏入暑期淡季的最後半個月，市場焦點所在是傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上、聯儲局主席鮑威爾周五發表的重要演講，或揭示央行對利率政策的取態。其次，聯儲局將在周三公布上月議息會議紀要。其他焦點包括歐洲央行議息會議紀要、經濟數據與藍籌業績。

傑克森霍爾全球央行年會在周四開始，鮑威爾的演講將是年會高潮。市場普遍預期，聯儲局在9月議息會議將作出減息0.25%的決定，而美國10年期和2年期國庫券孳息曲線倒掛現象已反映上述預期。市場最關注的是鮑威爾會否發表更「鴿」言論，以減息行動應對中美兩國貿易關係不明朗的衝擊。

第二個焦點是聯儲局周三公布的上月議息會議紀要。雖然央行在7月作出減息決定，但當時有兩名委員投票反對，議息紀要將顯示各委員對經濟前景的看法與預期，令到投資者更確切明白，到底該次減息是一次性措施，抑或代表減息周期開始。

第三個焦點是歐央行上月議息會議紀要。歐央行上月維持貨幣政策不變，也沒有修訂前瞻性預測，意味9月減息可能性很高，並可能重新推出量化寬鬆措施。投資者可在議息紀要看到委員們對歐羅區經濟前景的看法。此前，歐盟將公布製造業與服務業指數，包括令投資者關注的德國製造業與服務業數據。

第四個焦點是經濟數據。美國將公布新屋銷售與二手屋銷售數字。加拿大則公布零售、通脹與製造業指數。

第五個焦點是美國零售巨擘業績，包括Target、Home Depot、Lowe’s、Kohls、TJX等。上周，沃爾瑪公布的季度財報有驚喜，因此，只要本周公布的零售商數據也利好，可望紓緩市場對經濟放緩的憂慮。