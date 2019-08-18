國際財經

美國股市上周經歷大跌後，尾段喘定；展望本周，市場關注經濟數據與聯儲局高官的言論，將對利率政策與股市前景有啟示作用。在債息下行情況下，房地產類股份預料受惠，表現備受觸目。

今年以來，費城房地產指數累計已上升約30%，較標準普爾500指數升幅高一倍，主要是受惠於美國國庫券孳息率走低，牽動按揭利率呈下滑勢頭。

費城房地產指數跑贏標指

上周，美國30年期國債孳息率跌穿紀錄低位2%，10年期國庫券孳息率低於2年期國庫券孳息率，形成孳息曲線倒掛現象；30年期按揭利率平均值從去年11月高位4.94%，回落至3.6%，令到房地產類股份在經濟衰退憂慮的情況下，依然有強勁表現。

Wedbush證券董事總經理Michael James相信，只要按揭利率低企，房地產類股份短期仍會有良好表現，但市場需求放緩是潛在風險因素。本周，美國商務部將公布7月新屋銷售數字，預期也有指示作用。上周五，美國公布7月新屋動工率連續第三個月下滑，但新屋批則創下七個月新高。

Hodges Capital Management基金經理Eric Marshall認為，創紀錄新低的失業率也是利好房地產股的因素之一。美國人的儲蓄率回升，新家庭的形成速率仍高，可抵銷房屋供應有餘，房地產類股份長遠走勢不悲觀。

投資者也關注聯儲局主席鮑威爾本周在傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會上的演說，他的言論可能對利率政策有指示作用，作為投資房地產類股份的參照。