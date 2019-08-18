時事脈搏 國際財經

福建省福州市公安局晉安分局通報，該局近期接到報案，福建某運動用品公司收到由美國聯邦快遞(FedEx)承運的一個美國客戶寄出的快遞包裹，內有槍械。

目前，福州警方已將槍支暫扣，並開展立案調查。