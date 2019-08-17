國際財經

德國最大車廠福士(Volkswagen，又稱大眾)公布的數據顯示，7月全球汽車交付量按年下跌，而最重要的單一市場中國卻實現逆勢上漲。

福士上月交付量為88.6萬輛，按年下降2.4%；中國市場交付量為31.3萬輛，增長1.3%。今年1月至7月，全球汽車交付量約625.2萬，中國市場佔比超過三分一，約223萬輛。

福士在聲明中指出，儘管全球汽車市場在萎縮，該公司7月的全球汽車市場份額略微增加，且在最重要的中國市場，當月市場份額亦繼續上升。