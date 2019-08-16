國際財經

市場憧憬中美貿易紛爭有化解餘地，悲觀情緒稍為消退，道指曾飆350點，即市高位觸及25929點，歐股普遍高收，美滙持續呈強。

美股三大指數周五造好，道指高開近百點後，升幅擴大，收市漲306點或1.20%，報25886點，為連續兩日上升；標指升1.44%，收報2888點；納指抽高1.67%，收報7895點。德法兩地股市分別高收1.31%及1.22%，因技術故障而押後開市的英股也錄得0.71%的進賬。

道指周三重挫800點收市，是今年最大單日跌幅，銀行股為重災區。彭博報道，在新澤西州度假的美國總統特朗普，當天與摩根大通行政總裁戴蒙、美國銀行行政總裁莫伊尼漢及花旗集團行政總裁高沛德舉行電話會議，3名CEO向特朗普通報最新情況。

銀行股反彈，摩根大通股價抽高2.40%，高盛進賬1.65%。科技股表現佳，蘋果回升2.36%，微軟與英特爾分別上揚1.83%和1.75%。道指30隻成分股全數造好，3M攀升2.97%，為表現最強的成分股。

全星期計，道指累計跌1.53%，納指跌0.79%，標普指數跌1.03%，三個指數連續3周下跌。

此外，特朗普表明，正安排與中國國家主席習近平通電話，牽引市場對中美兩國化解貿易摩擦的樂觀情緒。美國10年期債息曾於周三和周四跌低於2年期債息，周五顯著回升3.2個基點至1.56厘，30年期亦重上2厘水平，2年期則回落至1.489厘。

10年期孳息升 重越短債息

美國商務部公布，7月新屋動工率連跌3個月，按月挫4%，以年率計為119.1萬間，少於市場預測的125.6萬間；6月份數字亦向下修訂至124.1萬間。美國上月建屋批則大增8.4%，以年率計為133.6萬間，是2017年6月以來最大按月增幅。

美國密歇根大學編制的8月消費信心指數初值跌至7個月新低的92.1，遜預期，反映消費者對經濟前景憂慮日深，即使勞工市場仍然穩健。

美滙指數保持強勢，尾段升0.07%，至98.21。避險貨幣需求消散，日圓兌美元曾跌0.35%，至106.49兌每美元；歐羅一度跌0.37%，兌1.1067美元。英鎊錄三連升，曾攀上1.2175美元，漲0.72%。

紐約12月期金受壓，曾跌1.12%，每盎斯報1513.9美元，收市仍挫0.5%，報1523.6美元。國際油價扭轉上日弱勢，紐約期油早段曾升逾2%，收市漲幅收窄至0.7%，每桶報54.87美元；布蘭特期油抽高0.7%，每桶收報58.64美元。

石油出口國組織（OPEC）發表報告，上調今明兩年全球每日原油消耗量5萬桶，但把非OPEC今明兩年的每日產油量預測，分別下調4萬桶和9萬桶，意味供求趨緊的同時，看淡受環球經濟增長放緩和中美貿易戰持續影響的下半年油市走勢。