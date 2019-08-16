國際財經

周二(8月13日)美國總統特朗普意外宣布延遲對部分中國進口商品加徵10%關稅，從9月1日推遲至12月15日之後，中美貿易談判代表亦再次通話。與此同時，美國當晚公布的7月消費者物價指數(CPI)按年增加1.8%，勝於預期增加1.7%，而且美國周三(8月14日)公布的7月進口物價指數、周四(8月15日)公布的7月零售數據均高於預期。中美貿易緊張關係有所緩和，加上美國經濟數據表現良好，美滙指數重獲反彈動力，自周二起連續三日反彈，重返98水平之上。

更重要的是，歐洲央行管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)於周四(8月15日)宣布，歐洲央行9月份需要推出更多的寬鬆措施，歐羅/美元在內外交困之下連續三日下跌，再度跌穿1.1100關口至最低1.1089，今日(8月16日)更進一步下挫至1.1077，暫時未見止跌跡象。

值得留意的是，雖然周三(8月14日)公布的歐羅區第二季度國內生產總值(GDP)按年增加1.1%，符合預期，但第二季就業人數按年增加1.1%，未能達到預期，而6月工業生產按月下跌1.6%，亦遜於預期，似乎也不利於歐羅走勢。

技術分析方面，歐羅/美元自8月初觸底反彈，由逾26個月低位1.1024開始回升逾200點。然而，歐羅/美元未能突破1.1260阻力(由6月25日高位1.1407至8月1日低位1.1024下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，並重新展開下跌趨勢。目前滙價已再次跌穿1.1100關口，並跌回下降通道之中。後市歐羅/美元很大機會再次下探前底1.1024，甚至是1.1100水平。

交易策略方面，早前於8月6日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元升至1.1200-1.1220區域沽出，下望1.1050，升穿1.1265止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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