國際財經 即巿股評

美國一腳踢後中國對華加徵關稅時間表，但避到一個劫，卻避唔到另一個災，被公認為衰退神聖指標兩年與十年，突然在周三晚倒掛，立即炸散當晚美股，道指當日唔見八百，好彩上日美國7月零售粒數好過預期，連同沃爾瑪(Walmart)第二季業績虧為盈，帶挈美股上日反彈99點。

兩年與十年美債出現倒掛，查實有咩咁離奇，美債多個組合老早已倒掛，其次大戶買債唔係為避險，而是炒價。

此外，美國早排債務上限到期唔可以發債，但債務上限問題解決，花旗國財政部面對9月前國庫資金乾塘，計劃大增舉債規模，由第二季的400億美元，大增至第三季的4330億美元，面對新債息口定必比舊債低，所以掃冧舊債債息，同時也抽乾股市資金，變相推冧個市。

不過，全球央行瘋狂減息及印錢，人類歷史上未見過(以前德國魏瑪年代只是德國狂印，而家喺全球狂印)，所以兩年與十年債息倒掛，若以過往正常經濟環境下是對的，但用在今時今日的環境，可以話喺明朝尚方寶劍斬清朝的官。

後市筆者依然偏向唔好過悲，尤其買負利率債的鬥傻遊戲已昇華至鬥癲遊戲，單是全球負利率債規模大升18.5%，達至16.7萬億美元，發達國以瑞士最癲，其十年債息穿埋負兩厘，當然可以跌至負三厘，但基金以至保險資金都心水清，再買債等同接火捧，唯一就是轉投股市買防守、高息或消費必需品股。

中港食品股每手成本貴 可吼CHIS

以今日中港股市為例，食品股相當風騷，青啤(00168)及潤啤(00291)業績後飆7.8%及9.8%，基金愛股兼A股股王貴州茅台(600519.SH)更再破頂創上市新高，乳業股蒙牛(02319)亦相當標青，盤中曾飆5.7%。

一次過買齊上述幾隻股份，計落十分重成本，以青啤為例，一手要十萬港銀，潤啤亦要超過7.8萬元，本少當然好難過，但美股有隻叫CHIS的ETF可以幫到你，因為一股只需19.29美元，即約151港蚊。

CHIS全名為MSCI China Consumer Staples ETF，即追蹤內地消費必需品，其十大持股依次序為茅台、潤啤、蒙牛、旺旺、恒安、頤海(01579)、五糧液(000858.SZ)、高鑫(06808)、康師傅(00322)及統一(00220)。其他出名的持股有青啤(第十一大持股)，A股上市海天味業(603288.SH)及伊利(600887)，另外更持有只可得機構投資者買得，兼食正豬價爆升的溫氏(300498.SZ)。

該ETF今年表現有板有眼，截至昨日累飆30.3%，不單跑贏恒指(暫跌約1%)，更跑贏標普500指數(迄今升13.4%)，想食正食品消費股升浪，CHIS諗得過。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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