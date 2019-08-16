國際財經

中美元首將通話，市場憧憬貿易談判仍有取得進展的可能，加上美國零售數據理想，紓緩投資者對經濟衰退的憂慮，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時42分，德國DAX指數報11488點，升76點或0.67%；法國CAC 40指數報5265點，升28點或0.54%；意大利富時MIB指數報20154點，升134點或0.67%。

英國富時100指數未能在周五歐洲交易開始時開市，倫敦交易所正進行調查。

道指期貨暫報25732點，升157點。

美國總統特朗普透露，已安排短期內與國家主席習近平通話，又預計貿易戰不會長時間持續，同時不認為中國會就新一輪關稅採取反制措施。

特朗普預計，在下月與中國進行的貿易談判，會按原定計劃進行，雙方會繼續透過電話進行談判，目前與中國進行非常良好的談判，但警告若北京方面進行報復，美國亦會有報復措施，而任何貿易協議都必須在合適的條件下達成，並要滿足美國的條件，否則沒有意義。

另外，芬蘭央行行長兼歐洲央行(ECB)管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)表示，ECB將於9月的貨幣政策會議上，落實推出新一輪刺激經濟措施，包括大量購入債券，並採取減息行動。

美國零售銷售增長，緩解市場對美國經濟衰退的疑慮，推動油價反彈。紐約原油期貨在上日跌逾1%後，現時每桶報55.19美元，漲0.72美元或1.32%；倫敦布蘭特期油亦扭轉上日逾2%的跌勢，現漲0.73美元或1.25%，報58.96美元。