中國財經 國際財經 時事脈搏

中國電訊設備商華為創辦人任正非相信，英國不會拒絕華為參與當地5G網絡建設。

任正非接受英國天空新聞(Sky News)訪問時指出，首相約翰遜是一名果斷且有能力的人，上任3日後已表明英國應該盡快建設5G網絡，相信英國經過嚴格測試，並以認真態度研究後，不會拒絕華為，形容有關決定非常重要。

他重申，華為的電訊設備並無如外界傳聞般按中國政府要求安裝後門程式，形容華為員工不會做一些令華為「破產、自尋死路」的事。但他承認，美國政府將華為列入貿易黑名單，限制美國企業向華為出口零部件及軟件，對華為造成嚴重損害。

任正非續表示，自從美國針對華為以來，他從未與中共領導人見面，認為沒這樣的必要，否則便墮入了美國總統特朗普的圈套，但說若非對方大肆「宣傳」華為，外界根本不知道華為的產品的競爭力。

談及加拿大當局應美國要求，拘捕女兒、華為副董事長孟晚舟，並可能被引渡到美國，任正非認為，這並非一件小事，但孟晚舟目前情況良好，正在如常生活，重申中國和加拿大兩國之間的政治問題不應將華為甚至其家人牽涉在內。

華為全球政府事務總裁張建崗此前亦指出，預料英方能頂住美國「出於政治動機」的壓力，基於事實及證據作出正確決定，允許華為提供零件以支持英國的5G流動基礎設施建設。