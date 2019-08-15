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30年期美債孳息挫穿2厘 創歷史新低



30年期美國國庫券孳息周四挫穿2厘水平，創下歷史新低，指標10年期債息也跌至3年低谷，反映投資者對環球經濟衰退的憂慮仍未消除。

布拉德:債息曲線若持續倒掛 屬經濟利淡訊號



被視為「鴿派」的聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，美國國債孳息曲線倒掛現象若持續，才屬於經濟走弱的訊號。

零售數據佳 道指反覆高收99點



市場憧憬中美貿易談判仍有迴旋餘地，加上美國零售數據理想，帶動美股道指尾段升160點，收市反覆漲99點或0.39%；不過，道指盤中曾倒跌139點，因為長債息創歷史低位，市場對經濟前景始終悲觀；標指收市漲0.25%；納指跌0.09%。沃爾瑪盈利佳，股價高收逾6%；思科盈利預期遜色兼裁減500職位，股價瀉逾8%。

直布羅陀決定釋放被扣押一艘伊朗油輪



英國屬地直布羅陀決定釋放於7月扣押的伊朗油輪Grace 1，此舉預料促使伊朗釋放正被扣押的一艘懸掛英國國旗船隻。

特朗普:若習近平晤港示威者將有愉快結局



美國總統特朗普在Twitter帖文指出，若中國國家主席習近平能夠和示威者直接會面，毫無疑問香港的問題會有一個快樂和合意的結局。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部7月零售銷售按月升0.7%，增幅勝預測，6月下修至升0.3%。上周首次申領失業救濟人數按周增9000人，至22萬人，較預期的21.2萬人多；持續申領人數按周增3.9萬人，人數多過預測。

￭ 就WTO原本裁定美國對17宗中國貨進行反補貼調查屬於不當的裁決，WTO上訴機構終極決定維持原判不變。

￭ Nvidia第二季每股經調整盈利勝預期，期內收入按年跌17%，亦好過預期。

￭ J.C. Penney第二季度淨虧損減少，每股經調整虧損少於預測，但期內收入跌至26.2億美元，少過預期。

￭ 馬多夫騙局揭發者稱，通用電氣現金狀況比公司披露的糟糕，消息拖累股價收市瀉逾11%。

￭ 美滙指數尾段倒升0.11%，報98.1。英鎊兌美元升0.41%，歐羅兌美元跌0.23%，日圓兌美元曾回軟0.82%。

￭ 紐約期金反覆回升0.2%，每盎斯收報1531.2美元。

￭ 紐約期油回落1.4%，每桶收報54.47美元；布蘭特期油跌2.1%。

￭ 歐央行管委會委員雷恩：ECB將於9月政策會議落實推出新一輪刺激措施。

￭ 歐股跌幅收窄，泛歐指數Stoxx 600收市回吐0.29%，盤中曾挫1%，創半年新低。

￭ 墨西哥央行調低基準利率0.25個百分點，5年來首度減息。

￭ 日本6月底持有1.123萬億美元美國國債，超越中國成為美國最大債主。

￭ 阿里巴巴第一季盈利按年增54%。財新網消息稱，阿里收購網易考拉的交易已確定，交易對價20億美元，以全現金支付。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25270點，較昨日恒指收市低水225點。

￭ ADR港股比例指數報25278點，較港低216點。

￭ 青島啤(00168)中期盈利按年升25.21%，不派中期息。

￭ 京信通信(02342)中期盈利按年增2.91倍，派中期息1仙。

￭ 九龍建業(00034)預期中期溢利按年大增不少於70%。

￭ 俄鋁(00486)中期盈利按年跌41.39%，不派中期息。

￭ 美麗華酒店(00071)中期盈利按年跌10.07%，中期息24仙。

￭ 晨鳴紙業(01812)中期盈利按年跌71.43%，不派中期息。

￭ 永利澳門(01128)中期純利按年減少7.09%，中期息0.45元。

￭ 東岳(00189)中期盈利按年減少30.65%，不派中期息。