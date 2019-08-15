國際財經

美股周三經歷今年最大單日跌幅後，周四反覆回穩，市場憧憬中美貿易談判仍有迴旋餘地，加上新出爐的零售數據理想，帶動道指尾段曾升160點，盤中高見25639點；不過市場對經濟衰退的憂慮持續，美國國庫券孳息仍然回落，則限制美股升勢，道指收市升幅收窄，納指則偏軟。

道指扭轉周三急跌800點的弱勢，高開後表現反覆，踏入尾段曾倒跌139點，即市低位觸及25339點，收市仍升99點或0.39%，報25579點；標指漲0.25%，收報2847點；納指跌0.09%，收報7766點。

歐洲股市偏軟，英股下滑1.13%表現較差。阿根廷披索在政府干預下回穩，美市尾段報1美元兌57.23披索，升4.99%。

憧憬貿談有轉機

美國10年期國債與2年期國債孳息在周四亞洲時段曾再次倒掛，30年期債息美市進一步跌至1.926厘，創下歷史新低，10年期孳息也跌至3年低位，市場對經濟前景充斥悲觀情緒；但美股開市前出爐的經濟數據理想，加上中國外交部發言人華春瑩稱，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識，引發市場憧憬中美貿易談判仍有轉機。

美國最大零售商沃爾瑪(Walmart)第二季轉虧為盈，經調整每股盈利1.27美元，勝預期；季度營業額按年升1.8%至1304億美元，主要是美國網購表現強勁，收入增37%；股價收市升6.11%，為表現最強的道指成分股；30隻道指成分股之中有19隻上揚，對貿易戰敏感的波音公司反彈2.37%；思科(Cisco)預期第一財季每股經調整盈利遜市場預期，在加州裁減近500個工作職位，股價急瀉8.61%，為跌幅最大的道指成分股。油股則跟隨油價回軟。

美國商務部公布，7月零售銷售按月升0.7%，為4個月來最佳，好過預測的0.3%增幅，6月數字則向下修訂至升0.3%。

勞工部同日出爐的上周首次申領失業救濟人數按周增加9000人，至22萬人，較預期的21.2萬人多。截至前周的持續申領失業救濟人數按周增加3.9萬人，至172.6萬人，亦多過預測的163.5萬人。

美滙指數尾段倒升0.11%，報98.1。日圓滙價曾回軟0.82%，至1美元兌106.78日圓水位。歐羅跌0.23%，兌1.1113美元。英鎊升0.41%，重上1.2107美元水位。

紐約期油續回落1.4%，每桶收報54.47美元；布蘭特期油亦跌2.1%，至58.23美元。避險需求減少，但紐約期金仍反覆回升0.2%，每盎斯收報1531.2美元。

比特幣周三失守1萬美元關口後，周四最多曾跌6.6%，美市尾段報10002美元。