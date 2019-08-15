國際財經

市場對全球經濟放緩的關注，導致資金繼續流入避險產品，外圍金價先跌後反彈，再創下逾六年新高。

紐約12期金收市升3.4美元或0.2%，每盎斯報1531.20美元，是2013年4月11日以來最高。9月期銀收市跌6.6美仙或0.4%，每盎斯報17.214美元。

金價較早時因為美國股市反彈而回落。美國公布的7月零售銷貨值升幅優於預期，對股市有利。

Zaner Metals分析員指出，美國股市前一天急挫，但金價相應升幅不大明顯，不過，避險情緒持續高企，金價預料保持一定的上升動力。