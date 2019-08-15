國際財經

曾揭發馬多夫(Bernard Madoff)騙局的美國證券業前高管聲稱，通用電氣(General Electric, GE)現金狀況比公司披露的更糟糕。受消息拖累，GE周四股價一度直瀉逾15%。

截至本港凌晨零時14分，GE股價仍然下滑9.63%，報8.17美元，稍早時盤中曾低見7.65美元，跌幅高達15.28%。

馬多夫「龐氏騙局」(Ponzi scheme)揭發者Harry Markopolos最新將狙擊矛頭指向GE，他在一份新發表的報告中稱，GE涉嫌在虛假的財務報表中隱瞞會計問題，其嚴重程度「比安然公司的欺詐行為更大」。

Markopolos在報告發表前接受傳媒訪問稱，他的團隊發現，GE保險部門需要增加185億美元的現金儲備，GE油氣部門也涉嫌存在會計問題。他指出，GE會計問題涉及的金額達到380億美元，佔其市值的40%。

根據Markopolos的報告，GE的負債比率實際為17:1，而不是3:1。報告認為，GE已經資不抵債，工業業務的淨營運現金狀況是短絀200億美元。

報告表明，是獲得第三方資助而發表針對GE的報告，第三方可能由於GE股價下滑而受惠。Markopolos接受訪問時承認，如果GE股價下滑，他將有所得益。

GE發言人在報告發表前透過電子郵件表示，其所聽到的指控完全是虛假和誤導，集團的財務狀況與公布的一樣，也會保持最高規格的披露水平，繼續專注日常營運，不會被謠言打擊。GE又表示，Markopolos的報告是為幫助沽空機構利用股價波動進行獲利。