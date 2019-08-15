國際財經

美企業績向好，惟市場仍關注國際貿易關係進展，以及美國國債市場的動態，美股反覆靠穩。

截至本港時間晚上約11時，道指報25508點，升28點或0.11%；標普500指數報2847點，升7點或0.25%；納指報7772點，跌1點或0.01%。

美國2年期與10年期國債孳息率仍處於隨時可能發生倒掛的邊緣，而30年期國債孳息率首次跌破2%，創歷史新低。

JP摩根常務理事Adam Crisafulli表示，2年期與10年期美債孳息率倒掛，向市場傳遞了難以忽視的巨大負面訊號。Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer表示，這是一個很好的衰退指標，只不過很不巧地存在時間差，現在不宜就此採取行動。

經濟數據方面，美國零售銷售連續第5個月增長，按月增長0.7%，高於預期增加0.3%，顯示美國經濟仍受到豐富就業職位和工資增長的支撐。個人消費是美國經濟的最大部分，是第二季擴張的最大推動力。

另外，美國第二季非農業生產率按季年率增長2.3%，與初值相同，增速較首季的3.5%放緩，但高於預期的1.5%。第二季非農業單位勞工成本增長2.4%，增速雖然較首季的5.5%顯著放緩，但優於市場預期下跌0.8%。

個股方面，美國最大零售商沃爾瑪(Walmart)第二季扭虧為盈，賺36.1億美元，經調整後每股盈利1.27美元，優於預期1.22美元，股價升逾4%。阿里業績亦好於預期，股價亦漲逾3%。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7068點，跌79點或1.11%；德國DAX指數報11419點，跌73點或0.64%；法國CAC 40指數報5240點，跌10點或0.21%；意大利今日假期，金融市場休市。