國際財經

澳洲儲備銀行於上周二(8月6日)宣布維持利率不變於1%，符合市埸預期。但是，紐西蘭央行於上周三(8月7日)宣布降息0.5%至歷史新低1%，紐元/美元當日暴跌逾150點，而澳元/美元同樣受拖累，跌幅亦超過100點，並再刷新十年低位至最低0.6674。

然而，美國於周二(8月13日)宣布押後向部分中國進口貨品加徵關稅，中美貿易談判代表亦再次通話。全球最大的兩個經濟體之間的貿易緊張關係再次得到緩和，澳元/美元短線反彈逾60點至0.6815。雖然澳元/美元周三(8月14日)回吐大部分升幅，但今日(8月15日)公布的澳洲7月就業人口增加4.11萬人，遠勝預期增加1.4萬人，再度帶動澳元/美元短線反彈40點至0.6780附近，但目前滙價暫時仍受阻於0.6800之下。

值得留意的是，美國在周二(8月13日)公布其7月消費者物價指數意外造好，帶動美元走強，拖累澳元/美元再次失守0.6800關口。今晚(8月15日)20:30美國將會公布有「魔鬼數據」之稱的零售銷售數據，這將是澳元/美元能否收復0.6800水平的關鍵。

技術分析方面，澳元/美元在上周三(8月7日)再次刷新十年新低，但由於日線圖顯示澳元/美元已出現嚴重超賣，翌日(8月8日)澳元/美元已經觸底反彈，之後滙價一直在0.6720-0.6740支持區域及0.6820阻力(由7月19日高位0.7082至8月7日低位0.6674下跌浪的38.20%斐波那契投射水平以及6月18日低位)之間窄幅波動。由於中美貿易局勢仍然緊張，澳元/美元在消化超賣力量後，很大機會再次展開下行趨勢，並再次下探前低位0.6670水平。

交易策略方面，早前於8月5所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元回升至0.6820-0.6840區域沽出，下望0.6625，升穿0.6905止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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