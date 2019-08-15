訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:42 國際財經

歐股中段跌逾1% 道期挫逾百點

放大圖片

美國債孳息曲線自2007年以來首次出現倒掛，被視為經濟衰退的強烈訊號，抵消中美貿易戰憂慮緩和的利好因素，歐洲股市中段下跌逾1%。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7039點，跌108點或1.51%；德國DAX指數報11302點，跌189點或1.65%；法國CAC 40指數報5188點，跌62點或1.19%。意大利今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25315點，跌140點。

美國日前決定向部分中國貨品加徵關稅押後至12月中旬，中國國務院關稅稅則委員會負責人表示，美方下月仍向部分中國貨品加徵關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，背離磋商解決分歧的正確軌道，中方將不得不採取必要的反制措施。

美國商務部長羅斯昨日表示，押後下月向中國部分貨品加徵關稅，不是向中方讓步，而是幫助美國消費者，以免干擾聖誕購物季節，並非與中國談判的交換條件。

數據方面，英國7月零售銷售按月增加0.2%，市場預期為下跌0.2%；按年升3.3%，預期為增加2.6%。挪威央行維持指標利率在1.25厘不變，符合預期，但稱全球風險加大背景下，政策前景變得不確定。

紐約原油期貨現時每桶報54.26美元，跌0.97美元或1.76%；倫敦布蘭特期油報58.24美元，跌1.24美元或2.08%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。