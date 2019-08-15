國際財經

美國債孳息曲線自2007年以來首次出現倒掛，被視為經濟衰退的強烈訊號，抵消中美貿易戰憂慮緩和的利好因素，歐洲股市中段下跌逾1%。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7039點，跌108點或1.51%；德國DAX指數報11302點，跌189點或1.65%；法國CAC 40指數報5188點，跌62點或1.19%。意大利今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25315點，跌140點。

美國日前決定向部分中國貨品加徵關稅押後至12月中旬，中國國務院關稅稅則委員會負責人表示，美方下月仍向部分中國貨品加徵關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，背離磋商解決分歧的正確軌道，中方將不得不採取必要的反制措施。

美國商務部長羅斯昨日表示，押後下月向中國部分貨品加徵關稅，不是向中方讓步，而是幫助美國消費者，以免干擾聖誕購物季節，並非與中國談判的交換條件。

數據方面，英國7月零售銷售按月增加0.2%，市場預期為下跌0.2%；按年升3.3%，預期為增加2.6%。挪威央行維持指標利率在1.25厘不變，符合預期，但稱全球風險加大背景下，政策前景變得不確定。

紐約原油期貨現時每桶報54.26美元，跌0.97美元或1.76%；倫敦布蘭特期油報58.24美元，跌1.24美元或2.08%。