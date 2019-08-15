國際財經

中國與歐洲經濟數據疲弱，資金湧入債市，美國債孳息曲線自2007年以來首次出現倒掛，被視為經濟衰退的強烈訊號，惟中美貿易戰憂慮緩和，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7126點，跌21點或0.3%；德國DAX指數報11503點，升10點或0.09%；法國CAC 40指數報5253點，升1點或0.03%。

意大利今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25580點，升125點。

美國10年期與2年期國債孳息曲線周三一度出現倒掛，是2007年6月以來首見；過去50年來，美國經濟都在長短債息倒掛後出現衰退，只有一次例外，而10年與2年期債息這組合，向來極具指標性。美國30年期國債孳息更創新低，曾跌穿2厘。分析師指，按以往慣例，10年長債與2年期短債孳息倒掛，意味美國可能在6至18個月後衰退。

美國總統特朗普續批評聯儲局的貨幣政策，又為白宮的關稅政策辯護，指聯儲局過往的加息步伐十分快速，現在的減息動作卻十分緩慢，是時候必須採取一些行動。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦表示，債市表現波動、孳息曲線出現倒掛，是再次向聯儲局發出減息訊號，局方必須盡快將利率下降0.5厘。

不過，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，聯儲局減息並不能阻止經濟衰退的發生，認為減息將阻止經濟衰退的說法有缺陷，一旦聯儲局進入寬鬆模式，就已經太遲了，而衰退勢頭已經在增強。至於造成經濟形勢危險的是鮑威爾不能把「一個前後一致的訊息放在一起」。

美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)則認為，美國經濟很可能不會陷入衰退。美國經濟應該有能力避免陷入衰退，但陷入衰退的可能性毫無疑問有所上升，而且升至一個使她有點難受的水平。

美國上周原油庫存意外增加，加上經濟衰退擔憂加劇且中國和歐洲經濟數據令人失望，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報55.24美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報59.33美元，跌0.15美元或0.25%。